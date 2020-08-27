Rüyalar Gerçek Hayatınızın Devamı Olabilir

Roma Tre Üniversitesi bünyesinde yapılan yeni bir araştırmada bilim insanları, yaklaşık 24,000 rüya üzerinde yaptıkları incelemede ilginç bir sonuca ulaştı. Buna göre rüyalar, gerçek hayatta yaşadığımız olayların kurgusal bir devamı olabilir. Peki bu ne anlama geliyor?

Rüyalar Hayatımızın Devamı mı?

Alessandro Fogli tarafından yapılan açıklamada "Rüyaların önemli bir kısmı, günlük yaşamda olanların bir devamı." ifadelerine yer verildi. Günlük yaşamdaki olayların rüyaları etkilediğini vurgulayan Fogli, bunun tersi bir durumun da, yani rüyaların da günlük yaşamı etkilediğini belirtti.

Bu araştırmaya göre rüyalar uyanıkken yaşadığımız şeylerin, aslında kurgulanmış bir devamı.

Tabii bu, illa aynı gün yaşadığınız şeyleri gece rüyanızda göreceğiniz anlamına gelmiyor ancak daha önceki dönemlerde yaşadığımız olayların rüyalarda devamını kurguluyor olabileceğimize işaret ediyor. Çalışmada elde edilen bulgular kendi başına önemli ayrıntılara ışık tutmasa da önümüzdeki dönemlerde yapılacak araştırmalara yardımcı olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce rüyaların bir anlamı ya da bir işlevi bulunuyor mu yoksa yalnızca anlamsız şeyler mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.