Pazarlamacılar Rüyalara Reklam Enjekte Etmek İstiyor

Araştırmacılar ve uyku uzmanları, yeni doğmakta olan bir pazarlama taktiği hakkında alarm zilleri çalıyor: rüyalara reklam enjekte etmek.

Harvard, MIT ve Montreal Üniversitesindeki üç araştırmacı, Aeon'da rüya korsanlığı üzerine bir makale yayınladı ve yakın tarihli bir ankete göre, pazarlamacıların yüzde 77'sinin önümüzdeki üç yıl içinde dreamtech reklamcılığını kullanmayı planladığını söyledi.

Ekip, "Çoklu pazarlama çalışmaları, uyku ve rüya korsanlığı yoluyla satın alma davranışını değiştirmenin ve yönlendirmenin yeni yollarını açıkça test ediyor" diye yazdı ve şunları söyledi: "Rüyalara reklam enjektesinin ticari, kâr amaçlı kullanımı -rüya içeriğini etkilemek için uykudan önce veya uyku sırasında uyaranların sunulması- hızla gerçek oluyor."

Makalenin yazarlarından ikisi daha önce uyuyan deneklerle iletişim kurmak ve hatta rüyalarını "hacklemek" için tasarlanmış bir MIT cihazı üzerinde çalışarak onlara konuyla ilgili güvenilirlik kazandırdı.

Rüyalara reklam enjekte etmek mümkün mü?

Araştırmacıların yazdıklarına göre özellikle endişe verici olan şey çeşitli reklamların rüyalara adapte edilmiş olması. Örneğin Molson Coors isimli bira üreticisinin bu yılki Super Bowl'dan önce "rüya kuluçkası" üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Fakat asıl ilginç olanı ise bilim adamları, Coors'un 2020 tarihli bir makalede "hedefli rüya inkübasyonu" ifadesini kullandığını, bunun da reklamcıların gerçekten de rüya korsanlığıyla ilgili akademik çalışmalara göz attıklarını anlamına geldiğini belirtti.

Çalışmanın yazarları ayrıca ABD'de reklamları düzenleyen Federal Ticaret Komisyonu'nun rüya korsanlığını yasaklamak için reklamlardaki bilinçaltı mesajlara karşı kuralları güncellemesi gerektiğini savundu.

Yazarlar çok geç olmadan harekete geçmenin önemli olduğunu söylüyorlar, çünkü rüya inkübasyonunun pratik kullanımları olsa da teknoloji şirketlerinin bunu kötü şekilde kullanacağı düşünülüyor: uykumuzu izleyen saatler, giyilebilir cihazlar, uygulamalar ve diğer teknolojiler.

Rüyalara dahil olan şirketler bu verileri kâr için satmaya başlayabilir veya bu araçları biz uyurken rüyalarımızı kesmek için kullanabilir.

Hepsinden kötüsü ise muhtemelen rüyalardaki reklamları hatırlamayacaksınız bile. Araştırmacılar, günlük olarak sigara içen kişilerin, kötü kokuları sigara dumanıyla karıştırmasını ele alan bir araştırmaya atıfta bulundu. Araştırmaya göre bu kişiler hiçbir şey kokladıklarını hatırlamıyordu.

Her şeye rağmen, bu kışkırtıcı bir uyarı ve teknolojiyi olgunlaşmadan düzenlemeye yönelik bir çağrı.