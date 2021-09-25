Araştırmacılar Rüyaları Kontrol Etmenin Yolunu Buldu

ABD'li bilim insanları rüyaları kontrol etmenin yeni bir yolunu bulmuş olabilir. Galantamin olarak adlandırılan bir ilaç sayesinde lüsid rüya görme ihtimali artıyor ve bu sayede herhangi bir hayal edilebilir rüya görebiliyorsunuz.

Rüyayı gören kişinin, rüya gördüğünün farkına vardığı lüsid rüya veya berrak rüya ilgili belki de en fantastik şey, ne kadar gerçekçi göründükleri. Ancak ne yazık ki, insanların sadece yarısı berrak rüyaları deneyimleme şansına sahip.

2018'de yayınlanan bir araştırma, berrak rüya görmenin en etkili yollarından birini ortaya çıkarmıştı. Wisconsin-Madison Üniversitesi ve Hawaii'deki Lucidity Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, önceki araştırmalarına dayanarak, asetilkolinesteraz inhibitörleri (AChEl'ler) olarak adlandırılan kimyasalların berrak rüyayı nasıl destekleyebileceğini merak etti ve ilgi uyandırıcı sonuçlar buldu.

Rüyaları kontrol etmek mümkün mü?

Galantamin, hafif yan etkileri olan hızlı etkili bir AChEI'dir ve Alzheimer hastalığında hafıza kaybını tedavi etmekte kullanılır. Araştırmacılar, ilacın berrak rüya görme ve hatırlama yetenekleri üzerindeki etkisini araştırmak için 121 gönüllüde test etti. Bu gönüllülerin sadece sıradan insanlar olmadığını; berrak rüya protokolleri eğitimi almış, berrak rüyalara ilgisi olan meraklılar olduğunu belirtmekte fayda var.

Katılımcılar plasebo ile başlayarak, art arda üç gece boyunca 4 mg ve son gecede 8 mg dozunda ilaç aldı. Katılımcılar her gece, ışıklar kapandıktan 4.5 saat sonra uyandılar, rüya tekniklerini uyguladılar, kapsüllerini yuttular ve tekrar uykuya daldılar.

Alzheimer ilacıyla eşleştirilmiş indüksiyon tekniğinin bu kombinasyonu, gerçekten de berrak rüyaları tetiklemeye yardımcı oldu ve daha yüksek dozlar daha güçlü bir sonuç verdi.

Araştırmacılar 2018'de oluşturdukları makalelerinde, "Bu birleşik protokol, 121 katılımcıdan toplam 69'unun (yüzde 57) galantamin ile iki gecenin en az birinde berrak rüya görmesiyle sonuçlandı." diye yazdı. Araştırmacılar göre bu protokol, bugüne kadar bilinen berrak rüyaları uyandırmak için en etkili yöntemlerden biri ve berrak rüyaları daha geniş bir popülasyona sunma potansiyeline sahip.

Adelaide Üniversitesi'nden psikolog Denholm Aspy yaptığı açıklamada, "Bu yeni yöntem, berrak rüya hakkında düzgün bir şekilde araştırma yapabilmek için ihtiyacımız olan başarı oranına sahip. Bu, seçtiğiniz herhangi bir hayal edilebilir deneyimle Star Trek dünyasına girmek gibi." dedi.