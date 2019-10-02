Ryan Babel, Maçın Ardından Instagram Hesabını Kapattı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını hackleyen ünlü futbolcu Ryan Babel, Galatasaray - Paris Saint-Germain FC maçının ardından Instagram hesabını kapattı.

Ryan Babel maçta uygun pozisyon olmasına rağmen Belhanda'ya pas atmamıştı ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu. Teknik Direktör Fatih Terim de maçın ikinci yarısında Ryan Babel'i maçtan alarak yerine Andone'yi maça dahil etmişti.

PSG'nin kazandığı UEFA Şampiyonlar Lig'i maçında Galatasaray taraftarları ünlü futbolcu Ryan Babel'e büyük tepki göstermişti. Ryan Babel gelen tepkiler üzerine resmi Instagram hesabını kapattı. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden Ryan Babel'e büyük tepki göstermeye devam etmekte. Ryan Babel maçın ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ünlü futbolcunun Instagram hesabını ne zaman açacağı gizliliğini koruyor. Görünüşe göre, Ryan Babel önümüzdeki günlerde Instagram hesabını yeniden açacak. Ryan Babel'in resmi Twitter hesabı şu anda aktif. Babel sadece Instagram hesabını kapattı.

Konu hakkında resmi bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!