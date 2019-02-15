Ryan Coogler’ın Black Panther’dan Kesileceğini Düşündüğü Diyalog

Marvel’ın ilk siyahi süper kahraman filmi Black Panther’da Michael B. Jordan tarafından canlandırılan Erik Killmonger karakteri, Thor’un Loki’si gibi gamsız ya da Jessica Jones’un ezeli düşmanı Zebediah Killgrave (Purple Man) gibi iliklerine kadar yozlaşmış bir canavar değil. Birçoklarının da katılacağı üzere, Marvel’ın bugüne kadarki en çekici, en kalp kırıcı ve en çok sevilen kötü adamlarından biri. Killmonger kesinlikle “iyi” değil ama tamamen “kötü” de değil.

Killmonger’ın Black Panther’daki en çarpıcı anlarından birisi, filmin sonlarına doğru T’Challa ile olan diyaloğu olsa gerek. İzleyenler hatırlayacaktır; Killmonger, T’Challa ile girdiği mücadelede ölümcül bir yara aldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

O anlarda ikili arasında şu diyaloglar yaşanmıştı:

T’Challa: “Seni İyileştirmeyi deneyebilirim” Killmonger: “Neden, beni hapse atmak için mi? Beni gemilere atlayan atalarım ile okyanusa gömün, çünkü ölümün esaretten daha iyi olduğunu biliyorlardı”

Black Panther’ın yazarları Ryan Coogler ve Joe Robert Cole, bu diyalogları Marvel yöneticilerinin keseceğini varsayarak filme koydu; ancak tam tersi oldu.

The Hollywood Reporter ’a konuşan Marvel Studios Başkanı Kevin Feigle, T’Challa ile Killmonger arasındaki diyalog için, “Bu, şimdiye kadar okuduğumuz en iyi satırlardan biriydi” diyor.

Black Panther'ın yönetmeni Ryan Coogler ve Marvel Studios Başkanı Kevin Feigle

Feigle sözlerine şöyle devam ediyor:

“Ryan’a filmin çok fazla revizyona uğrayacağını; ancak bu diyaloğa dokunmayacağımızı söyledik. O da, ‘Bana çıkartmamı söylemeni beklediğim kısım tam olarak buydu’ dedi. Ve biz de, ‘Aksine, devam et ve etrafındaki filmlerden daha iyi bir filme imza at’ dedik”

Coogler da tam olarak bunu yaptı. Black Panther, çoğunlukla siyahi oyunculardan oluşan cast’ine ve ABD’deki siyasi ve kültürel kargaşalara rağmen, yurtiçinde 700 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek, ABD'de bu barajı geçen üçüncü film olarak tarihe geçti. Ayrıca en önemlisi, Marvel'a “En İyi Film” dalında ilk Oscar adaylığını verdi. Kazanıp kazanamayacağını ise 24 Şubat gecesi düzenlenecek törende göreceğiz.