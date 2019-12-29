Ryan Reynolds’dan Deadpool 3 Açıklaması!

Disney’in Fox’u satın almasından sonra birçok kişi Deadpool film serisinin kaderinin ne olacağını merak ediyordu. Çünkü Disney, daha geniş bir kitleye hitap edebilmek için filmlerinin mümkün olduğunca aile dostu olmasına dikkat ediyor. Deadpool serisi ise pek de aile dostu sayılmaz.

Ancak Disney, R dereceli Deadpool filmlerinin yapımına devam edeceklerinin sözünü vermişti. İyi haber şu ki, görünüşe göre Disney sözünün arkasında duruyor. ‘Live With Kelly And Ryan’ adlı bir TV programına katılan Deadpool aktörü Ryan Reynolds, Deadpool 3’ün gerçekten de Marvel Stüdyoları’nda geliştirilmekte olduğunu söyledi.

Deadpool 3 Geliyor

Reynolds, “Evet, şu anda tüm ekiple birlikte Marvel Stüdyoları’nda bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu biraz çılgınca. Yani evet, bunun üzerinde çalışıyoruz.” diye konuştu. Ancak Reynolds’ın ‘tüm ekip’ ifadesi ile kimlerden bahsettiği ise henüz belli değil.

Bunun nedeni, ilk Deadpool filminin orijinal yönetmeni Tim Miller'ın David Leitch tarafından yönetilen Deadpool 2'den ayrılmasıydı. Ayrıca yeni filmin ne zaman vizyona gireceği ve daha da önemlisi Marvel Sinematik Evreni ile nasıl bir uyum içerisinde olacağı da merak konusu.

Her ne şekilde olursa olsun Deadpool 3’ün gelecek olması harika bir haber. Bu haberi duymayı uzun zamandır bekleyen birçok Deadpool hayranı olduğundan da eminiz.