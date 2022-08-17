AMD, Ryzen 7000 Serisi İşlemcilerin Tanıtılacağı Tarihi Açıkladı

AMD, son zamanlarda işlemci pazarında gözle görülür kazanımlar elde ediyor ve yeni nesil işlemcileri, hem meraklılar hem de analistler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Her ikisi de yeni Zen 4 mimarisi ve AM5 platformu üzerinde çalışan yeni nesil masaüstü işlemciler için daha fazla beklemek zorunda kalmayacağız.

AMD, 29 Ağustos'ta üzerinde çalıştığı işlemcilerin tanıtımını gerçekleştirmek ve piyasaya sürmek için bir canlı yayına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Ryzen 7000 Serisi İşlemciler 29 Ağustos'ta Tanıtılacak

Ön bilgi veya ticari fuar sunumu olarak medya odaklı bir etkinlik yerine, etkinlik Youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Etkinlikte AMD CEO'su Dr. Lisa Su, Baş Teknoloji Sorumlusu Mark Papermaster ve diğer AMD'nin önde gelen isimleri yer alacak. Etkinlikle merakla beklenen Ryzen 7000 serisi işlemcilerin tasarımı da nihayet gün yüzüne çıkacak.

AMD, yıllardır AM5 ve 5nm tabanlı Ryzen 7000'in üzerinde çalışıyor. AMD'nin performans kazanımlarını çarpıcı bir şekilde artırma ve Intel ile arasındaki farkı kapatma yöntemiyle bugüne dek gelinen noktada yeni teknolojiyi merak etmemek elbette güç.

İlk Ryzen 7000 işlemcilerin ve beraberindeki donanımın Eylül ayında perakende satışa çıkacağına dair söylentiler var ancak etkinlikte bunun resmî olarak onaylanmasını beklememiz gerekecek. En büyük rakibi Intel'in 13. nesil Raptor Lake serisinin de bu yıl içinde piyasaya çıkması bekleniyor ancak henüz somut bir tarih yok.