Saadet Zinciri Olmakla Suçlanan Çiftlik Bank, Üye Alımlarını Durdurdu

Son günlerde büyük tartışmalara neden olan Çiftlik Bank, ani bir kararla üye alımlarının durdurulduğunu açıkladı. Sermaya Piyasası Kurulu'nun (SPK) şirket yetkilileri hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması ile suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank, yaptığı son açıklamada, saadet zinciri olmadıklarını göstermek için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu Çiftlik Bank, bir süredir kamuoyunu meşgul ediyor. SPK, Türkiye genelinde on binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank'ın yanı sıra, Fame Game Hayvancılık Sanayi, Çanakkale Dora Gıda ve Fame Game Software şirketlerinin faaliyetlerini inceleme altına almıştı.

Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren fakat daha sonra topladığı paralarla 250 büyükbaş hayvan kapasiteli bir çiftlik açan Mehmet Aydın, yatırımların artmasıya birlikte Manisa'da da aylık 1 buçuk milyon yumurta üretimi gerçekleştiren bir tavuk çiftliği kurdu. Havuzda biriken paraların 500 milyonu aşması üzerine harekete geçen SPK, Çiftlik Bank'ı mercek altına aldı.

511 Milyon TL Toplanmış

SPK tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, şu ana kadar Çiftlik Bank sisteminde bulunan 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandığı kaydedildi. Aynı raporda, 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldığı ifade edilirken, kalan 113.4 milyon TL'nin Kıbrıs'taki bankalara aktarıldığı; paranın bir kısmının da Çitlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına yatırıldığı belirlendi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Aydın, bugüne kadar yatırım yapan hiç kimseyi mağdur etmelerini iddia ediyor.

Çiftlik Bank Üye Alımını Durdurdu

SPK'nın Çiftlik Bank üzerinde yürüttüğü soruşturma devam ederken, bugün flaş bir gelişme yaşandı. Çiftlik Bank, internet sitesinden yaptığı açıklamada üye alımının durdurulduğunu söyledi. Çİftlik Bank projesinin, ponzi sistem veya saadet zinciri olmadığını ispat etmek için sisteme yeni üye alımının askıya aldığını ifade eden şirket, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Çiftlik Bank tarafından yapılan açıklamanın tamamını aşağıdan görebilirsiniz: