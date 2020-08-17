Sabah Yapılan Ateş Ölçümlerinde COVID-19 Vakaları Gözden Kaçabilir

Bilim insanları tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen araştırmada sabahları yapılan ateş ölümlerinde COVID-19 vakalarının gözden kaçabileceği tespit edildi. Yapılan araştırma, hastaların günün erken saatlerinde ateşinin çıkma olasılığının düşük olduğunu gözler önüne serdi. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma ile ilgili detaylar haberimizde.

Sabah Yapılan Ateş Ölçümleri COVID-19 Vakalarını Tespit Edemeyebilir

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüs salgınının en yaygın belirtileri olarak yüksek ateş bulunuyor. Yüksek ateş belirtisi, yeni tip koronavirüs vakalarının tespit edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu sebepten ötürü okul, iş yerleri, havalimanları, kafeler, alışveriş merkezleri ve daha birçok ortamda insanların girişte ateşi ölçülüyor.

NTV'deki habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada oldukça ilginç bir sonuca ulaşıldı. Bilim insanları, sabah vakti yapılan ateş ölçüm işlemlerinin koronavirüs vakalarının yaklaşık yarısını gözden kaçırabileceğini söyledi. Bilim insanları tarafından yapılan bu açıklama insanları endişelendirdi.

Araştırmada son on yıl içerisinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar nedeni ile acil servise giden 300 bin kişinin verileri incelendi. Gerçekleştirilen araştırmada hastaların sabah vakti ateşinin çıkma olasılığının öğleden sonraya kıyasla %44 daha düşük olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada yalnızca grip nedeni ile ateşi olan hastalar incelendi ancak bilim insanları, yeni tip koronavirüs gibi diğer bulaşıcı hastalıklar için de aynı sonucun geçerli olduğunu söyledi. Uzmanlar bu sebepten ötürü günün farklı saatlerinde en az iki kez ateş ölçümünün gerçekleştirilmesini tavsiye etti.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 16 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 249.309 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.974'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 230.969 olarak açıklandı.