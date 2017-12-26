Sabahları Ayılmanız İçin Bilimsel Olarak Şarkı Listesi Hazırlandı

Pazartesi sabahları saat yedide üçüncü kahvenizi içmiş olmanıza rağmen uyanamıyorsanız, Cambridge Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren bir doktora öğrencisi, ayılmanız için gereken şarkıları Spotify üzerinde bir araya getirdi.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden Cambridge’de doktora öğrencisi olarak öğrenimine devam eden David M. Greenberg, uzun süreli bir çalışmanın ardından sabahları uyanmak için dinlenecek şarkıları aynı listede toplamayı başardı. Düşünüldüğünün aksine yüksek sesli ve gürültülü müziklerin arka arkaya koyulmadığı bu listede, uyanmanıza yardımcı olacak yoğunluktaki şarkılar belirli sırayla düzenlendi.

Güçlü müzikal alt yapıları olan şarkıların insanları uyandırmanın yanı sıra güçlü hissetmelerini sağladığını söyleyen Greenberg, şarkı seçimi yaparken pozitif sözlere sahip şarkıları seçmeye özen gösterdiğinin de altını çizdi. “Bilimsel çalışmalar müziğin, insanı duygusal, psikolojik ve beyinsel olmak üzere farklı alanlarda etkilediğini gösteriyor” diyen doktora öğrencisi, “Coldplay’in Viva la Vida şarkısında olduğu gibi doğru şarkılar, uyanmanızı, güç depolamanızı ve gün boyunca enerjik hissetmenizi sağlayabilirler.” dedi.

Doktora aşamasında yaptığı çalışmalara dayanarak, belirli kriterlere göre seçtiği şarkıları Spotify listesi olarak toplayan David M. Greenberg’ün bu çalışması ise Spotify USA tarafından Wake Up ismiyle yayınlandı. Hemen aşağıda görebileceğiniz listeden, şarkıları direkt olarak dinlemeye başlayabileceğiniz gibi Spotify uygulamasını indirerek, listeyi kaydedip, sürekli dinlemeniz de mümkün.