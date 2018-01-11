Sabancı Holding Yerli Uçak İçin Teknoloji Transfer Edecek

2018 yılında yapılacak yatırımlara dair bilgiler veren Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Amerika Birleşik Devletleri’nde satın aldıkları bir uçak fabrikası aracılığıyla yerli uçak için teknoloji aktarımı yapabileceklerini açıkladı.

Katıldığı televizyon programında 2017 senesinde yapılan yatırımları anlatan Mehmet Göçmen, ülkenin çeşitli yerlerinde başka fabrikalarını hayata geçirdiklerini söyledikten sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde iki fabrikası olan bir uçak üretim şirketini satın aldıklarını söyledi. Anlaşmanın yakın zaman sonra tamamlanacağını belirten Göçmen, ABD’deki fabrikalardan elde ettikleri bilgileri yerli uçağın üretiminde kullanabileceklerini belirtti.

Mehmet Göçmen konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: “Uzay ve havacılık sektörlerine parça yapan bir fabrika olduğu için ABD’de iki fabrikası olan bir şirketi satın aldık. Onunla ilgili kapanış faaliyetleri devam ediyor. Her şey olumlu giderse ilk çeyreğin sonuna kadar fabrika tamamen bize geçmiş olacak. Bu yatırım buradan devam edecek.

ABD’de attığımız adım, teknoloji transferi açısından çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yeni düzende araştırma ve geliştirmeye hakim olamayan firmalar çok fazla ayakta kalamayacak. Her şeyin 3- 5 senede değiştiği bir ortama girdiğimiz için ancak teknolojisini geliştirebilenler ayakta durabilecekler. Sabancı Holding’in de en büyük şansı bu. Bir de bugüne kadar çok bahsedilmeyen bir de üniversitemiz var. Üniversitemizle birlikte bir mükemmeliyet merkezi kurmuştuk, Amerika’daki yatırımlarla birleşince bu çok daha anlamlı hale geldi. Bu tür mükemmeliyet merkezlerine de devam edeceğiz. Bu bize büyük bir rekabet avantajı sağlayacak. Bu Amerika’daki yatırımın başka bir iyi tarafı da Türkiye’de yerli ve milli uçak için şu anda projeler var. Onun teknolojisini Türkiye’ye transfer edebilirsek, Türkiye için de bir rekabet avantajıdır bu.”

2017’nin hazırlık yılı olduğunu ve 2018’de yatırımlarını sürdüreceklerini anlatan Mehmet Göçmen, yatırım yapacakları alanların başındaysa uzay ve havacılığın geldiğini bir kez daha hatırlattı.