Sabancı Üniversitesi Bor Minerallerini Dünya'ya Tanıtıyor

Sabancı Üniversitesi toprakta bitki köklerine yavaş yavaş bor sağlayan kolemanit adlı yeni bor mineralini dünyaya tanıttığını açıkladı.

Kolemanit Tüm Dünyaya Tanıtılıyor

Üniversiteden yapılan açıklamada, Eti Maden'in ürettiği kolemanit ve beş ayrı bor gübre kaynağının Sabancı Üniversitesi tarafından 10 farklı ülkede 15 bitki üzerinde araştırıldığı aktarıldı.

Dünyadaki kolemanit rezervlerinin tamamına yakınının Türkiye'de bulunduğu, dünyanın kolemanit kaynağı bakımından Türkiye'ye çok büyük bir oranda bağımlılık gösterdiği belirtildi.

Borun yeterli düzeyde bitkisel verime ulaşmada mutlak gerekli olan bir besin elementi olduğuna vurgu yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Dünya gübre endüstrisi, artık standart gübrelere bor kaynağı olarak kolemaniti katmaya başladı. Sabancı Üniversitesi ve Eti Maden ortak bor projesi, Brezilya, Güney Afrika, Etiyopya, Uganda, Ukrayna, Hindistan, Tayland, Çin, Malezya ve Türkiye'de değişik tarla ve bahçe bitkilerinde bir yıldır devam eden proje olup, üç yıl içinde tamamlanacak.

Sabancı Üniversitesi, belirtilen ülkelerde çoğunlukla üniversitelerle birlikte ortak çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar, Eti Maden tarafından üretilen başta kolemanit olmak üzere 6 farklı bor kaynağının bitkiler üzerindeki etkisini, bitkisel verimi ve topraktaki dinamiğini incelemeyi kapsıyor. Bu araştırmaların bir bölümü de Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN tarafından destekleniyor."

Sizler Sabancı Üniversitesi'nin bor projesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!