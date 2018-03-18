Sabancı ve Koç'un Kripto Parası TCcoin Yolda!

Uzun süredir yerli kripto para birimi geldi, geliyor, gelecek derken ülkemizin en zengin şirketleri Koç ve Sabancı kripto paralara yatırım yapma kararı aldı. TCcoin adında olan bu projede dijital para üretimi gerçekleştirilecek.

Koç ve Sabancı tarafından yürütülecek yeni projeyle birlikte kaynağı belirsiz yerli kripto para girişimleri son bulacak ve hepsi daha mantıklı temeller üzerine oturtulmaya çalışılacak. Tüm projeleri tek bir çatı altında toplayan TCcoin, tam olarak resmileşmesinin ardından işlerini yakın zaman sonra hızlandırmaya başlayacak. Projenin tam adı Tcc Teknolojileri olacakken, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığını Alphan Manas üstlenecek.

Konu hakkında Kurul Başkanı Alphan Manas, "Bu projeyi başlattığımızda dünyada ilk kez arkasında büyük holdinglerin olduğu sanal parayı kullanıma sunmuş olacağız" açıklamasını yaptı. İlerleyen dönemde TCcoin hakkında daha fazla bilgi paylaşılacağı da aktarıldı.

Ayrıca son zamanlarda ülkemizde kripto paralarına olan güven iyice azaldı. Bakanların ve yatırımcıların yaptığı açıklamalar herkesin olumsuz düşünmesine neden olurken kripto para sektörüne yeni gelecek yatırımcıların da çekingen davranmasına yol açtı. Ancak Koç ve Sabancı merkezli bir holding büyük yatırımlar alabileceği düşünülüyor.