Saber Interactive, Bigmoon Entertainment Stüdyosunu Satın Aldı

Oyun dünyasında irili ufaklı birçok stüdyonun satın alınma haberlerinin karşımıza geldiklerini görmüştük. Bunlara bir yenisini Saber Interactive ekledi. Amerika menşeli şirket, Bigmoon Entertainment stüdyosunu bünyesine kattı.

Saber Interactive şu sıralarda PC platformu için uyarlanmakta olan Halo: The Master Chief Collection için 343 Industries stüdyosuna yardımcı oluyor. Son olarak World War Z ile karşımıza çıkmıştı. 2008 yılı içerisinde kurulan Portekiz menşeli geliştirici Bigmoon Entertainment stüdyosunu ise son olarak Dakar 18, Police Simulator - Law Enforcement ve Syndrome oyunlarını geliştirmişti.

Satın alınma işlemi sonrasında, Bigmoon Entertainment artık Saber Porto oldu. Şu an için satın alma şartları kamuya açıklanmış değil ama işlem sonrasında yayınlanan basın bildirisine bakılırsa, Saber Porto şimdiden PC ve konsollar için iki yeni oyun için geliştirilme aşamasına geçmiş. Ancak bu oyunlar hakkında henüz herhangi bir detay paylaşılmış değil. Diğer bir deyiş ile ne tür oyunlar oldukları, konuları ve çıkış aralığı ile ilgili bilinen bir şey yok.

Öte yandan, şu an için kırk kadar geliştiricisi olan Saber Porto, önümüzdeki yılın sonuna kadar bünyesindeki geliştirici sayısını üçe katlamayı düşünüyor.

Son olarak, Saber Interactive Üst Yöneticisi Matthew Karch kendileri için uygun olacak geliştirici stüdyoları bünyelerine katmaya devam edeceklerini belirtti. Yani gelecekte bu yöndeki daha fazla gelişme ile karşımıza geleceklerdir.