Sabiha Gökçen'de Uçak Pistten Çıktı ve Alev Aldı! İşte Tüm Detaylar #pegasus

Pegasus Havayollarına ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Konu ile ilgili tüm detayları bir araya getirdik.

Yaşanılanların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Uçakta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü. Üçe bölünen uçaktaki yolcular tahliye edilmekte.

Kazayla ilgili Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu.

Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor.

Bu hava şartlarında sadece bu uçağın değil herhangi bir uçak da bu sorunu yaşayabilir zaman zaman. Uçağın hızını alamayıp, pistin dışına çıktığın biliyoruz. Şu anda tahliye devam ediyor. Uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na sevk edildi. İstanbul Havalimanı'nda sıkıntı yok, gelen tüm uçakları alanda karşılamaya durum müsait."