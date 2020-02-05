Sabiha Gökçen'de Uçak Pistten Çıktı ve Alev Aldı! İşte Tüm Detaylar #pegasus

Pegasus Havayollarına ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Konu ile ilgili tüm detayları bir araya getirdik.
Sabiha Gökçen Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı!
Yaşanılanların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Uçakta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü. Üçe bölünen uçaktaki yolcular tahliye edilmekte.
Kazayla ilgili Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu.
Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor.
Bu hava şartlarında sadece bu uçağın değil herhangi bir uçak da bu sorunu yaşayabilir zaman zaman. Uçağın hızını alamayıp, pistin dışına çıktığın biliyoruz. Şu anda tahliye devam ediyor. Uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na sevk edildi. İstanbul Havalimanı'nda sıkıntı yok, gelen tüm uçakları alanda karşılamaya durum müsait."
Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır" dedi.
İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır.— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 5, 2020
Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yeni bir açıklama daha yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibariyle 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik. 112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibariyle 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik.— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 5, 2020
112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor.
Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.
Parçalanan uçaktan en yakın görüntü... #pegasus pic.twitter.com/n94aeSYVZi— Abdi Baktur (@abdibaktur) February 5, 2020
Sabiha Gökçen havalimanı büyük ihtimalle uçak pistten cikmis, iyi olan yolcular uzaklasiyor, maalesef yaralılar var uçağın içinden yardım edin diye bagiriyorlar #pegasus #sabihagökçen pic.twitter.com/7uwrIRYrMF— Barış (@bbdzankovic) February 5, 2020
Detaylar geliyor..
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