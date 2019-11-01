Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Danışman Robot İş Başı Yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda danışmanlık hizmeti verecek olan robot göreve başladı. Yolculara yardım ve yol gösterecek olan danışman robot, havalimanının giriş terminalinde bulunuyor.

Aerobot isimli robot ilk aşamada Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dil ile hizmet verecek. Robot yolcuların yöneltmiş olduğu soruları yanıtlayacak, aynı zamanda yolcunun biletini okuyarak uçuş detaylarını kendi ekranına yansıtacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Aerobot'u gören yolcular ilk başta şaşırsalar da sonrasında uçuşları hakkında bilgi alıyor. Terminalin hizmete girişinin 10. yılı nedeniyle bando ekibi konser verdi ve robot göreve başladı. Bando ekibi ile dans eden robot yolcuların yüzlerini güldürdü.

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson Aerobot hakkında açıklamalarda bulundu. Baysal yaptığı açıkalamada şunları söyledi: