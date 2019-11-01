Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Danışman Robot İş Başı Yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda danışmanlık hizmeti verecek olan robot göreve başladı. Yolculara yardım ve yol gösterecek olan danışman robot, havalimanının giriş terminalinde bulunuyor.
Aerobot isimli robot ilk aşamada Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dil ile hizmet verecek. Robot yolcuların yöneltmiş olduğu soruları yanıtlayacak, aynı zamanda yolcunun biletini okuyarak uçuş detaylarını kendi ekranına yansıtacak.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Aerobot'u gören yolcular ilk başta şaşırsalar da sonrasında uçuşları hakkında bilgi alıyor. Terminalin hizmete girişinin 10. yılı nedeniyle bando ekibi konser verdi ve robot göreve başladı. Bando ekibi ile dans eden robot yolcuların yüzlerini güldürdü.
Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson Aerobot hakkında açıklamalarda bulundu. Baysal yaptığı açıkalamada şunları söyledi:
"Aerobot, yolcularımıza yardımcı olmak için aramıza katıldı. Kendisine öğretirken biz de öğreniyoruz. Onunla birlikte çalışmayı öğreniyoruz. Ne gibi konularda yolcularımıza yardım olacak; yolcumuz uçuş kartını okutursa uçuşu ile ilgili zaman ve kapı gibi bilgileri sağlayabiliyor, gecikme varsa onu gösterebiliyor, tüm uçuş bilgilerini listeleyebiliyor. Farklı dillerde yolcularımız ile konuşma imkanına sahip. Ulaşmak istedikleri noktalara yön tarifi veriyor. Şuana kadar yaptığımız geliştirmeler bunlar.
İleri ki aşamalarda yolcularımıza daha fazla yardımcı olmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi belirli noktalarda restorantlarda ne gibi kampanyalar var. Bunları yolcularımıza iletmek istiyoruz. İhtiyaçları varsa hızlı geçiş ve lounge hizmetlerini buradan satın alabilmelerini hedefliyoruz. Aerobot havalimanımızın farklı noktalarında kendisi ile karşılaşabilirsiniz. Bizimle birlikte 16 saat çalışıyor. 5 farklı dili konuşabiliyor. Yolcularımızdan alacağımız geri dönüşler doğrultusunda ve yeni yapacağımız geliştirmelerin başarılı olması durumunda sayılarını artırmayı planlıyoruz."