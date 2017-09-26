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Sabiha Gökçen Havalimanı Teknolojik Kaos Yaşadı

sabiha gokçen havalimanı
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kullanılan POLNET Bilgi Sistemleri (pasaport kontrol) bozuldu. Sistemlerdeki arıza nedeniyle havalimanında uzun kuyruklar oluştu. Mağdur olan birçok yolcu, banko ve bekleme salonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Sistemlerdeki arıza ancak öğlen saatlerinde düzeltilebildi. Ancak, bu zamana kadar yaşanan karışıklıklar nedeniyle bazı yolcular uçuşlarını gerçekleştiremediler.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün POLNET bilgi sisteminde oluşan bir arızadan kaynaklanan karmaşa esnasında, Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 500 kadar yolcu da uçağını kaçırdı. Daha sonra bu uçak biletleri ücretsiz değiştirildi. Yolcular, bu sayede arıza giderildikten sonra yolculuklarına devam ettiler.

Dünyanın en büyük havalimanlarından olan Sabiha Gökçen'de yaşanan sistem arızası birçok aksamaya yol açtı, havalimanına inen yolcular bagajlarına ulaşamadı ve giden yolcuların pasaport kontrolleri aksadı. Bu karmaşa ile ilgili olarak havaalanı yetkilileri uzun süre yolculara bilgi vermeyince, kısa süreli tartışmalar da yaşandı.

Sıkıntıya sebep olan aksaklık daha sonra giderildi. Ancak yolcular seyahatlerini zamanında gerçekleştirmediler ve geç uçuşlara bilet alabildiler. Sabah saatlerinde başlayan aksaklık, öğlen 12 sularına kadar devam etti.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği daha sonra yazılı bir açıklama yaparak;

“Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan pasaport sistemi (PolNet) arızası nedeniyle yaklaşık 320 yolcumuz seferlerine yetişememiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk nedeniyle dışhat seferlerimize 30 ila 45 dakika arası rötarlar girilmiş fakat gece istasyonda notam olması (pist çalışmasından dolayı gece belirli bir saatte iniş ve kalkışa kapatılması) nedeniyle uçakları daha fazla bekletememiştir.

Mağdur olan gerek lokal gerekse transit 320 yolcu için tarafımızca ücretsiz bilet işlemleri yapılmıştır. İsteyen yolcularımız için Atatürk Havalimanı istasyondan kalkışlı seferler için bilet değişiklikleri yapılmış ve tarafımızca organize edilen otobüslerle yolcularımız Atatürk Havalimanı'na getirilerek seyahatleri sağlanmıştır. Bilet değişikliği yapılan ve uzun bekleme süresi olan yolcularımız için de otel hizmeti verilmiştir" dedi.

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