Sadece 6 Saat İçerisinde Yapılabilen Ev: MADİ

Ev, hayatımızın en önemli etmenlerinden biridir. Kimisi şehrin göbeğinde bir yerde yaşamak ister, kimisi de ormanın içinde. Ancak ne olursa olsun bir evi yapmak için uzun bir zaman ve çok para gerekir. İşte yeni geliştirilen ev projesi MADİ ile evler hem daha ucuz olacak hem de 6 saat kadar kısa bir sürede tamamlanacak.

Prefabrik konutlara benzerliğiyle dikkat çeken MADİ (modulo abitativo dispiegabile) 33 bin dolar gibi bir ücretle yapılabiliyor. Tabii ki 33 bin doları TL'ye çevirince pek ucuz olmuyor ancak, MADİ çok yeni bir proje. Kelime anlamı "kurulabilir modüler konut" olan MADİ sadece üç kişiyle birleştirilebiliyor.

MADİ evinin temeli aslında şantiye alanında başlıyor. Burada önceden monte edilmiş panel, yığın olarak evin yapılacağı yere sevk ediliyor. Daha sonra da bir vinç yardımıyla bu panel birleştiriliyor. Geriye kalan kısımları da işçiler birleştiriyor ve ev tamamlanıyor. İşte bir MADİ'nin hızlandırılmış yapım videosu:

27 metrekare alana sahip olan MADİ'nin en küçük versiyonunda bir banyo ve bir yatak odası bulunuyor. Daha üst seviye versiyonlarında ise alan 56, 70 ve 84 metreküpe kadar çıkıyor. En pahalı MADİ'nin fiyatı da 74 bin dolar civarında.