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Sadece Elektrikle Çalışan Uçaklar Geliyor

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Ömer Dursun
Ömer Dursun teknoloji

EasyJet isimli havayolu şirketi, önümüzdeki on yılda tamamen elektrikle çalışan bir yolcu uçağı geliştirmesi için ABD'li teknoloji şirketiyle ortaklık kurduğunu açıkladı. Karbon emisyonlarını ve havaalanındaki gürültüyü azaltmayı amaçlayan şirket, uçakların Avrupa'nın yüzde 20'sinde uçabileceğini belirtti.

Özellikle ucuz biletlere sahip olmasıyla tanınan EasyJet'in elektrikli uçaklarla birlikte fiyatlarında daha da indirim yapabileceği söyleniyorken, elektrikle gidecek uçakları Wright Electric isimli şirket geliştirecek.

Wright Electric’ten gelen açıklamada, en geç 2021 yılında ticari amaçla hizmet verecek olan bir prototip hazırlanması hedeflendiği belirtildi. Bunlara ek olarak şirket, elektrikli motor sayesinde uçakların daha az maliyetle uçacağını ifade etti.

EasyJet CEO'su Carolyn McCall ise, nihai hedefin havacılık endüstrisinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak olduğunu söyledi. McCall, 'İlk kez jet yakıtıyla çalışmayan uçaklar görebiliriz. İlk olarak kısa mesafeli yollarda gidecek olan uçaklar, zaman içerisinde daha uzun yollar alacak.” dedi.

Wright şirketi, uçağın 120 ila 220 yolcu alabileceğini belirtti. Ancak CEO Jeffrey Engler, şimdilik motor teknolojisini veya uçağın ne kadar elektrik harcayacağını açıklamadı. Ayrıca uçağın azami menzilinin 335 mil (540 km) olacağı ifade edildi.

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ETİKETLER: elektrik motorlu uçak

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