SadeceHosting Hacklendi! İşte Detaylar

SadeceHosting isimli alan adı ve hosting hizmeti sunan firma siber saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı. Konu hakkında müşterilere mail atan firma, verilerin üçüncü taraflara geçme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

27 Ekim 2019'da yaşanan siber saldırıda SadeceHosting müşterilerinin kredi kartı bilgileri, adresleri ve telefon numaraları dahil olmak üzere pek çok kişisel bilgi hackerların eline geçti. Şirketin Türkiye'de 50 binden fazla internet sitesini barındırdığı konuşuluyor.

Kullanıcıların şifrelerinin sıfırlandığını söyleyen SadeceHosting yaşanan siber saldırı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Kullanıcımız, Şirket’imiz 27.10.2019 tarihinde bir siber saldırı ile karşı karşıya kalmış olabileceği ve saldırı sonucu birtakım verilerin üçüncü tarafların eline geçmiş olması (veri sızıntısı) ihtimali bulunduğunu öğrenmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, söz konusu güvenlik olayının Şirket’imizce öğrenilmesinin hemen akabinde konunun detaylarının anlaşılması, olası zararın minimuma indirilmesi ve tekrarlanmaması için uzman bir Bilgi Güvenliği firmasından destek alınmaya başlanmıştır.

Sızdığı düşünülen veriler arasında 2018 yılının Ağustos ayından ÖNCE şirketimize ödeme yapma amacıyla kullanılmış olan kredi kartı verileri de dahil olmak üzere, adres, iletişim, alan adı, kurumsal müşterilere ait belirleyici bilgiler ile Şirket’imizin doğrudan verdiği hizmetlere ait bazı parola bilgileri bulunmakta olup, söz konusu veriler arasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilen bir veri bulunmamaktadır.

Yasadışı yollarla ele geçirilmiş olma ihtimali olan kredi kartı bilgilerinin dolandırıcılık işlemleri çerçevesinde kullanılmasının önlenmesi amacıyla sızma şüphesine sahip olduğumuz kredi kartlarına ait bilgiler ilgili bankalarla paylaşılmıştır. Yaptığımız sistem iyileştirme çalışması sonucu 2018 yılı, Ağustos ayından sonra yapılan ödeme işlemleri bu saldırıdan etkilenmemiştir.

Ek olarak, anılan bilgilerin kötü niyetli üçüncü kişilerin ellerine geçmesi durumunda, ihlale konu parola ve kullanıcı adı bilgilerinin kullanılması sonucunda hesaplara yasadışı yollarla erişilmesi söz konusu olabileceğinden olası bir zararın önüne geçmek adına, sızdığı düşünülen bazı parolalar sıfırlanmış olup, ilgili sistemlere giriş yapabilmek için ÖNCELİKLE “parola sıfırla” adımını kullanarak kendinize yeni bir parola tanımlamanızı rica ederiz. Parola sıfırlamanın mümkün olmadığı sistemler için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Bu vesileyle, tüm sistemlerde yer alan parolalarınızın birbirlerinden farklı olması gerektiğini, bir sızma şüphesi olmasa bile, parolalarınızı düzenli olarak değiştirmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Siber saldırılara ilişkin olarak; teknik çalışmaların yanında, hukuki ve idari konular da titizlikle değerlendirilmekte ve tüm gerekli başvurular yapılmakta ve ek güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Sizlerin maddi ve manevi zarar görmesini önlemek amacıyla talep ettiğimiz bu yardımı anlayışla karşılayacağınızı umuyor, desteğiniz ve duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz."