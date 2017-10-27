Sadettin Teksoy, Stranger Things Dizisinin Esrarını Çözüyor

Netflix'in en çok ses getiren mistik bilim kurgu dizisi Stranger Things, Sadettin Teksoy'un ilgi alanına girdi. Gizemli olaylar dedektifi Sadettin Teksoy, Stranger Things dizinin esrarını çözmek için kollarını sıvadı.

Dizinin fragmanında kullanılan Barış Manço'nun Dönence müziğinin ardından, Sadettin Teksoy'da Netflix'de yayınlanacak olan Stranger Things dizisini kendi tarzıyla tanıtmaktan geri durmadı.

Dizinin tanıtımıyla ilgili Netflix Türkiye'nin yayınladığı bu yeni tanıtım videosunda Teksoy, olayların geçtiği Hawkings kasabasında, bölgede yaşanan gizemli olaylara dahil oluyor.

Yayınlanan bu videonun tanıtımında kullanılan,"Hawkins’te her şey gittikçe tuhaf bir hal almıştır. Araştırmacı gazeteci Sadettin Teksoy, Hawkins’te yaşanan bu Stranger Things gizemini çözmek için olay yerine doğru yola çıkar." cümlesi, en az dizinin kendisi kadar tüyler ürpertiyor ve merak uyandırıyor.

Netflix tarafından, Netflix Türkiye YouTube sayfalarında yayınlanan Stranger Things'in Sadettin Teksoyla gerçekleştirilen yeni tanıtımını hemen aşağıdan izleyelim.

Viral olarak hızla yayılması beklenen yeni Stranger Things tanıtımı her ne kadar diziden çok Sadettin Teksoy'u öne çıkarmış olsa da Türkiye'de kesin olarak tutacak gibi görünüyor.