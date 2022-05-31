Safari 1 Milyar Kullanıcı Sayısını Aşmayı Başardı

Yeni bir rapor, Apple'ın Safari tarayıcısının popülerlik açısından hâlâ Google Chrome'un çok gerisinde olmasına rağmen nihayet 1 milyar kullanıcı sınırını geçtiğini gösteriyor. Bununla birlikte Safari, 1 milyar kullanıcıyı geçen ikinci tarayıcı olmayı başardı.

AtlasVPN tarafından yapılan bir araştırmaya göre 1.006.232.879 internet kullanıcısı (tüm internet kullanıcılarının %19.16'sı) artık Safari tarayıcısını kullanıyor ve bu da Safari'yi 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan ikinci tarayıcı yapıyor. İstatistikler, GlobalStats tarayıcı pazar payı yüzdesine dayanmakta ve tam sayıları almak için İnternet Dünya İstatistikleri internet kullanıcı metriği kullanılarak sayılara dönüştürülmüş durumda.

Safari 1 milyardan fazla kullanıcıya sahipken, Google Chrome'un toplam 3.378.967.819 kullanıcısı ile üç kat daha fazla kullanıcısı var. Bir ankete göre Safari'nin arkasından en popüler tarayıcı konumunda olan Microsoft Edge'in yaklaşık 212.695.000 kullanıcısı var.

Apple, Safari'yi Geliştirmeye Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl boyunca Apple, Safari'ye birkaç yeni gizlilik özelliği sundu. Keza sadece bu değil, geçtiğimiz yılın WWDC etkinliği sırasında şirket, birçok insanın çok tartışmalı olduğunu düşündüğü yeni bir görünüm getirdi. Apple'a göre şirket, iOS 15'teki yeni Safari ile "kontrolleri tek elle daha kolay" hâle getirerek ve "içeriği öne ve merkeze" koyarak iki hedefini başardı. Bunun dışında şirket, ITP'nin kaç tane ve hangi siteler arası izleyicilerin bilgilerinize erişimini durdurduğunu gösteren yeni bir gizlilik raporu da ekledi. Bu nedenle bu yılki WWDC için Apple'ın kendi tarayıcısının gizlilik özelliklerine daha da fazla odaklanması muhtemel.

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