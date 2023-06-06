Safari'de Şifre Saklamak Artık Çok Daha Güvenli: iCloud Anahtar Zinciri!

Apple'ın dünkü yıllık WWDC konferansının merkezinde Vision Pro gözlüğü ve yenilenen diğer donanımlar yer aldı ancak şirket, gelecek yazılım güncellemelerinin derinliklerinde, platformlarında güvenliği artırmak için tasarlanan birkaç kullanışlı ince ayardan da bahsetti.

macOS Sonoma'nın yanı sıra iOS 17 ve iPadOS 17'nin bir parçası olarak kullanıma sunulan Safari web tarayıcısındaki iCloud Anahtar Zinciri'nde parola ve geçiş anahtarları için yeni bir özellik artık aile üyelerinin hesaplarını paylaşmasını kolaylaştıracak.

Şu anda kullanıcılar, AirDropping şifrelerine güvenmek ve paylaşılan hesap sahiplerine güncellenmiş kimlik bilgilerini bildirmek zorundaydı ancak teknoloji devi, paylaşılan parola ve şifre anahtarlarını saklamak için yeni ve güvenli bir alan sundu.

Safari ile iCloud Anahtar Zinciri Nasıl Entegre Oldu?

Şirket bir basın açıklamasında şunları söyledi:

"Kullanıcılar artık bir dizi parolayı paylaşmak için bir grup oluşturabilir. Gruptaki herkes parola ekleyip düzenleyerek güncel tutabiliyor ve paylaşım iCloud Anahtar Zinciri üzerinden yapıldığı için uçtan uca şifreleniyor."

Anahtar Zinciri güncellemelerinin yanı sıra Safari, Özel Tarama'yı daha güvenli hâle getirmek için ince ayarlar ve üretkenliği artırmak adına evde gezinme oturumlarını iş ve diğer kategorilerden ayırmaya yardımcı olacak kullanıcı profilleri desteği de aldı.

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