Safari Kullanıcılarına İyileştirilmiş Karanlık Mod Müjdesi!

iOS 15'teki Safari, çerezleri içeren gizliliğiniz için daha iyi özelliklerin yanı sıra iyileştirilmiş kendi karanlık mod işlevini de kazanacak gibi görünüyor. Apple'ın web tarayıcısı, Google'ın Chrome tarayıcısının Chromium adlı bir motor tarafından çalıştırılmasına benzer şekilde WebKit adlı bir motorla çalışıyor. Ancak WebKit, açık kaynaklı bir proje olduğundan, iOS 15.4 veya iOS 16'da görünebilecek bazı yeni özelliklerin erkenden gün ışığına çıkmasına neden oluyor. İşte detaylar!

Safari Kullanıcıları Geliştirilmiş Karanlık Mod Desteğine Kavuşuyor

Kullanıcılar her yıl büyük bir iOS güncellemesi beklemek yerine Apple'ın uygulamalarında daha düzenli güncellemelerin görünüp görünmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Son birkaç yılda, iOS 13'ten bu yana Apple, hepsinin en son iPhone ile birlikte tek bir büyük sürümde sunulmasını hedeflemek yerine, yazılımına birden fazla sürümde daha fazla özellik sunmak için uyumlu bir çaba sarf ettiği net bir şekilde gözükmekte.

Örneğin iOS 13.4 güncellemesi, Magic Keyboard çevre biriminin yanı sıra fare desteğini iPad cihazlarına getiren harika bir güncellemeydi. Ancak Safari, son zamanlarda WWDC 2021'deki yeni tasarımıyla kullanıcılar tarafından eleştirilen zorlu bir yolculuk geçirdi, ardından Eylül 2021'de iOS 15 ve macOS Monterey piyasaya sürüldükten sonra da önemli ölçüde kullanım oranı eksilere kadar düştü. Anlaşılan Apple kendi web tarayıcısını en azından yakın zamanda yamana atmak istemiyor.

Bununla birlikte, özel bir karanlık mod ve daha fazla gizlilik seçeneği gibi yeni özellikler yakında bizlerin beğenisine sunulacak. Şu an için gelecek güncellemeyle alakalı pek bir detaya sahip değiliz ancak bu yıl Haziran ayında bir kez daha ortaya çıkan WWDC etkinliği söylentileri, kullanıcıları heyecanlandırdı. Muhtemelen şirketin bir sonraki büyük yazılım güncellemeleri için neler planladığını olası Haziran ayında gerçekleşecek WWDC etkinliğinde tüm detaylarıyla öğrenmiş olacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple'ın başka hangi uygulamalara el atması gerektiği düşüncesindesiniz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.