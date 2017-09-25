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Safari Kullanıyorsanız Dikkatli Olmanızda Fayda Var!

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Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet

Google tarafından güvenlik hata ve açıklarını bulmak amacıyla kurulan Project Zero, geçtiğimiz günlerde hangi tarayıcının ne kadar hata içerdiğini gösteren bir rapor yayınladı.

Project Zero takımının Domato isimli otomatik olarak hazırlanan raporunda en çok Apple’ın Safari tarayıcısı güvenlik zaafı barındırıyor. Safari’yi Microsoft’un son tarayıcısı olan Edge takip ediyorken, en az hatanın Google Chrome’da olduğu belirtiliyor. Ancak bu “Acaba Google kendini mi koruyor?” sorusunu da akıllara getirmiyor değil.

Bunlara ek olarak Safari içerisinde toplam 17 adet hata bulunurken, bu hataların sebebi olarak Safari'nin WebKit tabanlı olarak çalışması gösterildi. Hackerlar tarafından çok kolay bir şekilde erişilebilen WebKit'in, yakın gelecekte Apple’a sorun yaşatabileceği düşünülüyor.

Project Zero ekibinde yönetici olarak görev alan Ivan Fratric yaptığı açıklamada, “Safari'de bulunan yüksek sayıda güvenlik açığının, özellikle bu platformu hedef alan saldırılar göz önüne alındığında endişe verici olduğunu belirtmek istiyorum. Safari kullanıcıları güvenlik tedbirlerini arttırmalı.“ sözlerini sarf etti.

Henüz konuya dair Apple veya diğer şirketlerden bir açıklama gelmezken, şirketlerin güvenlik açıklarıyla ilgili ne gibi önlemler alacağını hep birlikte göreceğiz.

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ETİKETLER: chrome mozilla safari

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