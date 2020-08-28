Saflar Belli Oluyor: Apple’a Tepki Gösterenler İyice Arttı!

Komisyon problemleri nedeniyle Apple’a tepki gösterenler çok ciddi miktarda artış gösterdi. Peki ne oldu da Apple bu kadar sert bir tepki almaya başladı. İşte merak edilen bütün detaylar.

App Store üzerinden indirilen tüm uygulama ve oyunlarda harcanan paraların %30’unu komisyon olarak alan Apple şirketi, çok büyük tepkilerin odağında yer almaya başladı. Bunların başında da Epic Games yer alıyor. İsyanın sembolü her ne kadar Fortnite ile Epic Games olarak bilinse bile, Facebook da bu kervanda yerini aldı. Özellikle de şirketin komisyonlarında hiçbir ayrım gözetmeden hareket etmesi, işleri iyice çığrından çıkardı.

Apple’a tepki gösterenler arasında Facebook sivrilmeye başladı

Hatırlayacağınız üzere Spotify şirketinin uzun bir süredir devam eden Apple kavgası vardı. Bu kavganın nedeni de yine Apple şirketi tarafından alınan haksız komisyondu. Spotify ilk başlarda bu komisyon davası ile ilgili yalnız kalsa bile şimdilerde birçok kişi tarafından destek görüyor.

Facebook ile ilgili ortaya çıkan problem ise Apple’ın kullanıcılara %30’luk kesinti bilgisi vermemesi üzerine başladı. Facebook, tıpkı Twitch ya da Patreon’da olduğu gibi içerik üreticilere doğrudan destek verilmesini sağlamak istiyor. Ancak Apple yine buradan da %30 kesinti yapma peşinde.

Apple tarafından müdahale edilmeden önce "ödemenin %30'u Apple tarafından kesilecek" ibaresi yer alıyordu. Şimdi ise "Facebook bu ödemeden komisyon kesmiyor" ifadesi burada geçiyor. Yani Apple kendisi ile ilgili olan kısmı kaldırdı. Şimdilerde herkes Apple şirketinin devam ettiği komisyon kararını sorguluyor.