Safranbolu'daki Mağarada 1845'ten Kalma Gizemli Not Bulundu

İNTERNET

Hızlı ve Öfkeli Türkiye'de Çekilebilir: Bakan Ersoy'dan Açıklama!

Hızlı ve Öfkeli, Türkiye'de çekilebilir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, The Fast and the Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yapımcıları ile bir toplantı yaptıklarını açıkladı.