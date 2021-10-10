Safranbolu'daki Mağarada 1845'ten Kalma Gizemli Not Bulundu

Doğa araştırmacıları Safranbolu mağarasında gizemli not bulması ile merak uyandırıyor. Feyzi ve İsmet isimli iki kişi tarafından yazıldığı düşünülen notun, mağarada kaybolan birilerine ait olduğu düşünülüyor.

Safranbolu’da bulunan ve Türkiye’nin 4'üncü en büyük mağarası olan Bulak'ta (Mencilis) gizemli bir not olduğu keşfedildi. Arap harfleri kullanılarak yazılan 1845 tarihli notta, “İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz” yazdığı ifade edildi.

4 kişilik ekip, Safranbolu’nun Bulak Mağarası'na araştırma ve inceleme amaçlı bir gezi düzenlendi. Grup içerisinde doğa araştırmacıları olarak Cemil Belder, Cemal Özbek, Ümit Çolakoğlu ve Bahadır Öztürk yer alıyordu.

Kask kameraları kullanılarak 10 saatlik yolculuğun her anını kaydeden ekip, mağaranın 2 bin 150’nci metresinde gizemli bir not bulduğunu söyleyerek merak uyandırdı. Notu bulan Cemil Belder, "Hattattan aldığım tercüme karşısında kısa süreli şok yaşadım. buraya kadar nasıl ulaşabildiler şaşırmamak mümkün değil" dedi.

Safranbolu mağarasındaki gizemli not meraklandırdı

Araştırmacı Cemil Belder tarafından da kaydedildiği gibi, mağara içerisinde anlam verilemeyen bir not dikkat çekti. Belder, inceleme yaparken mağaranın 2 bin 150’nci metresinde Arap harfleri ile yazılmış bir not olduğunu fark etti.

Gördüğü notu kameraya kaydeden araştırmacı Belder, hattattan yardım alarak notu Türkçeye çevirdi. 1261 (Miladi olarak 1845) tarihli notun, "İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz. Feyzi - İzzet" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.



Bulak Mağarası'ndaki notu görünce şaşkına döndüğünü söyleyen doğa araştırmacısı Cemil Belder şu açıklamada bulundu:

"Yaptığım mağara araştırmasında en dikkat çeken detay 2 bin 150’nci metrede mağaranın sağ duvarına yazılan Osmanlıca harfler oldu. Yazıları gördüğümde ilk bakışta ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra notta ne yazdığını araştırmak için fotoğrafladım. Hattattan aldığım tercüme karşısında kısa süreli şok yaşadım. buraya kadar nasıl ulaşabildiler şaşırmamak mümkün değil."

Gizemli not haricinde farklı bilgilere de erişen doğa araştırmacıları, yolculuk sırasında yer yüzeyinin 650 metre aşağısında 3 bin metrekarelik ilerleyiş gerçekleştirdi.

Mağaranın ortalama sıcaklığının 15 derece olduğu kaydeden ekip, nem yüzeyinin ise yüzde 70 seviyelerinde olduğunu aktardı. Keşif sırasında bazen yürüyerek bazen de tırmanarak ilerledikleri zorlu parkurda, hem tırmanış hem de inişlerde yaşanan zorluklar kameraya yansıdı.