Sağa Çekip Telefonla Görüşme Devri Bitti

Fransa’da, arabada cep telefonu kullanımına dair ilginç bir karara imza atan üst mahkeme, sürücülerin arabalarını sağa çekip motorlarını durdurarak telefonla konuşmalarının yeterli olmadığına, telefonla konuşmak için arabaların park yerlerinde ya da trafiğe kapalı alanlarda bulunması gerektiğine karar verdi.

Sürücülerin araba kullanırken cep telefonu kullanma yasaklarına dair bir başvuruyu değerlendiren Fransız üst mahkemesi, arabalarda cep telefonu kullanmak için park yerlerinde ya da trafiğe kapalı alanlarda olunması gerektiğini söyledi. Mahkeme, seyir halindeki araçlarda cep telefonu kullanmanın yasak olduğunu hatırlatırken, sağa çekip motorun durdurulmasının dahi yeterli olmadığını, cep telefonu kullanmak için park yerlerinde ya da trafiğe kapalı alanlarda bulunulması gerektiğini kaydetti.

Alınan karardan sonra trafiğe açık alanlarda sağa çekip telefon görüşmesi yapan kişilerin 135 euro para cezasının yanı sıra 3 ceza puanı uygulamasının yapılması gerektiğini vurgulandı. Toplamda 12 ceza puanı alan sürücülerin ehliyetlerine el konulduğu düşünüldüğünde, Fransa’da yaşayan birçok kişi tarafından sert tepkiler alacağı şimdiden görülebilen yeni uygulamanın, kararın kesinleştirilmesinin ardından uygulamaya alınacağı da söylenenler arasında kendisine yer buldu.

Sizce arabada telefonla konuşmanın sınırları, Fransa’daki gibi sadece park ve trafiğe kapalı alanlarla sınırlandırılmalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!