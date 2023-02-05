Spotify'ın Kurucusundan Sağlığınızı İnceleyen Yeni Bir Yapay Zeka!

Spotify'ın kurucusu Daniel Ek sağlık sektörüne giriyor. LinkedIn'de paylaşılan bir gönderide Ek, daha önce Avrupa haber kaynakları Sifter ve Tech.eu tarafından bildirildiği üzere, yapay zekâ (AI) ile güçlendirilmiş vücut taramaları sağlama konusunda uzmanlaşmış Neko Health adlı bir girişimin kurucu ortağı olarak adlandırılıyor.

Gönderide "Dört yıllık yoğun araştırma ve ürün geliştirme sürecinin ardından bugün Neko Health'i resmen faaliyete geçiriyoruz. Şirket, Hjalmar Nilsonne ve Daniel Ek tarafından, önleyici tedbirler ve erken teşhis yoluyla insanların sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek bir sağlık sistemi oluşturma vizyonuyla kuruldu." ifadelerine yer veriliyor.

Neko Health'in web sitesinin tercüme edilmiş bir versiyonuna göre İsveçli şirketin invaziv olmayan tüm vücut tarayıcısı doğum lekeleri, kızarıklıklar ve yaşlılık lekelerinin büyümesini tespit edip ölçebiliyor. Ayrıca kalp fonksiyonu, kan basıncı ve nabızdaki anormallikleri tespit etmek için ayrı bir tarayıcı kullanıyor.

Neko Health, Yapay Zekâ Sayesinde Vücudunuzu Tarayacak

Neko, şirketin 360 derece vücut tarayıcısının "cilt, kalp, damarlar, solunum, mikro sirkülasyon ve daha fazlası hakkında 50 milyondan fazla veri noktası" toplayan 70'in üzerinde sensörle donatıldığını söylüyor. Bu veriler daha sonra doktorlar ve hastalar için sonuçları açıklayan "kendi kendine öğrenen yapay zekâ destekli bir sistem" tarafından analiz ediliyor. Müşteriler sonuçları randevularında alıyor ve hatta sonuçlarını beraberindeki bir uygulamada görüntüleyip takip edebiliyor.

Neko Health'in sağlık sektörü üzerinde ne tür bir etkisi olabileceğini söylemek için henüz çok erken ancak kulağa umut verici geliyor. Benzer teknolojiler geçmişte de ortaya çıkmıştı. Facebook ve New York Üniversitesi yapay zekâ kullanarak MRI taramalarını daha hızlı hâle getirmek için bir araya gelmiş ve araştırmacılar retinanızı tarayarak kalp hastalığı riskinizi tahmin eden bir yapay zekâ teknolojisi geliştirmişti ancak Neko Health bu teknolojiyi daha büyük ve daha erişilebilir bir ölçekte kullanıyor ve potansiyelini düşünmek heyecan verici.