Sağlık Bakanı Açıkladı: Hayat Eve Sığar Uygulaması Geliştirildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulamanın geliştirildiğini açıkladı.

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar.

Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.