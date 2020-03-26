Sağlık Bakanı Açıkladı: İstanbul'u Tutamıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalar sırasında bazı önemli detaylara değindi. İşte detaylar!

Bakan Fahrettin Koca ile görüşme yapan Ahmet Hakan, görüşmeye ait detayları köşesinde yazdı.

Eve kapanmak şart... Hatta odalara kapanmak lazım.

Evdeki bireylerin birbiriyle teması kesmesi gerekiyor. İlişkinin minimize edilmesi şart. Kullanılan malzemenin paylaşılmaması gerekiyor, üç-beş adımlık mesafede kalmaları gerekiyor. Yaşlıların daha fazla etkilendiğini biliyoruz ama gençler ve orta yaşlılarda etkisi yok anlamına gelmez bu. Gençler taşıyıcı olabiliyor.

İzolasyon... İzolasyon... İzolasyon... Şu dönemde mutlak izolasyonu sağlamamız gerekiyor. İki-üç haftalık süreçte mutlak izolasyon şart.

Anadolu’da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul’u tutamıyoruz. İstanbul’u görüyorsunuz.

Herkesin evinde izole olması gerekiyor. Bunun sağlanması lazım. Bunun ciddiye alınması gerekir. En sert tedbir yasaklama olabilir. Ama ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir? Hepimiz bu izolasyonu sağlayabiliriz. Bunun sağlanması için çağrılarımız devam edecek. Daha sert ve keskin çağrılar yapacağız. İki-üç hafta evimize kapanarak bu dönemi geçirebiliriz.