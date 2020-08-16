Sağlık Bakanından COVID-19 Değerlendirmesi: Bu Sonucu Bekliyorduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosuna ilişkin açıklamada bulundu. Geçen haftaya göre artış yaşanılan 15 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu sonucunda "bu sonucu bekliyorduk" şeklinde bir tweet paylaştı.

15 Ağustos Cumartesi gününün Koronavirüs sayılarını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her zaman olduğu gibi yine sosyal medyadan uyarıcı mesajlarda bulundu. Paylaştığı tweet'te “Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık" diyen Bakan Koca, sağlık çalışanlarına dikkat çekti.

Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta YİNE BERABER MİYİZ? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 16, 2020

Son günlerde ülkemizde Koronavirüse yakalanan kişi sayısı yeniden 1000'in üzerine çıkmış durumdayken okulların açılması, hayatın normalleşmesi gibi bazı sorunlarla karşı karşıyayız. Bu konuda halkı tedbir almaya çağıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu savaşta YİNE BERABER MİYİZ?" diyor.

15 Ağustos Koronavirüs tablosu

Geçtiğimiz 24 saat içerisinde 67.214 test yapıldığı ve 1.256 yeni vaka tespit edildiği açıklanmıştı. 15 Ağustos verilerine göre ülkemizde Koronavirüsten 21 kişi hayatını kaybetti ve 991 kişi ise iyileşti. Toplam vaka sayısı 248 bin 117’ye yükselirken toplam can kaybı da 5 bin 955’e çıkmış durumda.

Sağlık Bakanlığının Koronavirüse ilişkin tüm detayları paylaştığı covid19.saglik.gov.tr adresini ziyaret edip bilgilenmeyi ve Hayat Eve Sığar uygulamasıyla yaşadığınız bölgedeki aktif Koronavirüs tablosuna göz atmayı ihmal etmeyin.