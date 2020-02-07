Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüsü Hakkında Yeni Açıklama Yaptı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü ile ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü ile ilgili yaptığı yeni açıklamada şunları söyledi:

"Çin uçuşlarını geçici olarak durdurduktan sonra Bilim Kurulumuzun kararıyla tüm uluslararası havalimanlarında da yurtdışından gelen yolcuları termal kameralarla kontrol ediyoruz. İki gün önce başlandı şu an 17 havaalanında yürüttüğümüz taramalarla herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadığını söylemek istiyorum. Yeni koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde bir canlı hayvan pazarından yayılarak dünyayı tehdit etmeye başladı. Koronavirüsler hayvandan insana bulaşan bir hastalıktır. Aynı zamanda insandan insana bulaştığı da artık anlaşılmıştır. Şu anda hangi hayvandan kaynaklandığı çok net olarak bilinmemektedir.

Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici olarak durdurulması kararı alındı. Ayrıca ithalatı durdurulan ürünler arasında kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumuşakçalar, hayvansal yağlar ve benzeri ürünler de bulunmakta. Ayrıca Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanlığımıza ve Çin Büyükelçiliği'ne de bir resmi yazı gönderdik. Bu yazıda Çin'den ülkemize çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, iletişim bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerimize bildirilmesi, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlaması hususunu da ayrıca belirttik.

Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı. Şu anda hangi hayvandan bulaştığı da bilinmemektedir. Bu sebeple Çin’den her türlü canlı cansız hayvan hayvansal ürünlerin ithalatını geçici olarak durdurma kararı alındı."