Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Aşılılara Karantina Açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özellikle aşılıları ilgilendiren karantina açıklaması geldi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans üzerinden yeni bir toplantı gerçekleştirdi. Virüsle mücadelenin ve yeni mutasyon Omicron'un ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. İşte Fahrettin Koca'dan aşılılara karantina açıklamasının detayları!

Aşılılara Karantina Süreci Kalktı mı?

Bugünkü bilim kurulunda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmaması kararı verildi. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilecekler. Bilim Kurulu gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.

Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere uygulanacak. Salgını gündemden çıkarmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam ettiklerini dile getiren Koca, salgın hastalığının ilk gününden bugüne kadar gerçek yaşam verilerinden, sosyal hayatın gerçekliklerinden kopmadan hareket ettiklerini dile getirdi.

Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada vaka sayılarının bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttığını belirtti. Bununla birlikte hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış olmuş. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konu başlığına dair diğer önemi açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor. Aşı programımıza yerli aşımız Turkovac da eklendi. Vatandaşlarımızın kendi aşımız, kendi gücümüze olan teveccühünden son derece memnunuz. Bildiğiniz gibi Turkovac aşımızın Hacettepe Üniversitesinde yürütülen primer aşılama faz 3 sonuçları bugün çalışmayı yürüten bilim insanlarımızca açıklandı. Faz 3 aşamasında 1182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşılılara karantina uygulanmayacak oluşunu doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.