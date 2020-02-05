Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Yeni Corona Virüsü Açıklaması

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir açıklama yaptı.

"Uluslararası Uçuşlardan Gelen Yolculara Termal Kamera Uygulaması Yapılacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlardan gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek" açıklamasında bulundu. Bakan Koca, ayrıca "(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı. Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretim için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum. Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz."

Hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına sebep olan Corona virüsün dört alt grubu bulunmakta. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Aynı gripte olduğu gibi.

Yılanların yarasa avlayarak beslendiğini söyleyen bilim insanları, virüsün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara geçtiğini düşünüyoruz dedi. Çin'de mahsur kalan Türkler, Koca Yusuf isimli uçak ile alındı. Koca Yusuf isimli kargo uçağı ambulans uçağa çevrildi. Çin'den gelen vatandaşlar şu anda 14 gün boyunca karantinada tutulmakta.

Şu anda Corona virüsünden 493 vatandaş hayatını kaybetti. Virüse yakalanan vatandaşların sayısının 24426 olduğu açıklandı. Hemen aşağıda yer alan videodan da Corona virüsü hakkında bilgi alabilirsiniz.