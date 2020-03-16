Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gizli Belge Hakkında Açıklama Yaptı

İnternette koronavirüs hakkında doğru bilgiler yer alsa da yayınlanan bazı yanlış bilgi ve belgeler, insanların paniklemesine neden olabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile ilgili olarak gizli belge niteliğinde WhatsApp ve çeşitli sosyal medya sitelerinde paylaşılan belge, Twitter’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yalanlandı.

Bildiğiniz gibi bir süredir dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla bazı önlemler alınıyor. Bu önlemlerin en önemlilerinden bir tanesi okulların bugünden başlayarak tatil ilan edilmesi oldu. Kimileri bu durumu yetersiz bularak sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini savunurken sosyal medyada dolaşmaya başlayan bir belge, insanların paniğe kapılmalarına neden oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından gizli belge olarak yayınlandığı düşünülen belgede çeşitli mekanların kapatılacağına dair uyarılar yer alıyor. Belgeye göre Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak geçen pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin geçici olarak faaliyetlerinin sonlandırılacağı yer alıyor. Ayrıca spor tesisleri, alışveriş merkezleri, kütüphane gibi yerler ile 3 kişiden fazla çalışanı olan işletmelerin geçici olarak kapatılacağı söyleniyor.

Bu belge ile ilgili Twitter’da paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belgenin yalan olduğunu ve amacın halkta panik yaratmak olduğunu söyledi.

Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR. pic.twitter.com/JX14WEFz6f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

İnternette çok fazla yalan bilgi yer alabildiği için yapılan paylaşımlara hemen inanmamak gerekiyor. Aksi halde çıkan asılsız haberler insanların yok yere paniğe kapılmalarına neden olabilir.