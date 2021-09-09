Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ne Açıkladı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde yaptığı açıklamalarda mücadele açısından simge bir gün olduğunu vurgulayarak, rutin seyrin dışında bir konuşma ile karşımıza çıkacağını vurgulamıştı. Peki Fahrettin Koca açıklaması boyunca hangi konulara değindi?

Fahrettin Koca Açıklaması Sırasında Nelere Değindi?

Fahrettin Koca "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımın ardından kısa bir süre önce açıklamalarına başladı.

Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021

"Aziz vatandaşlarım, bundan önce belirli aralıklarla karşınıza çıktım. Ana gündem, bilim kurulu toplantılarında ele alınan konulardı. Şimdi ise, heyecan verici bir sebep ile karşınızdayım. Bugün on sekiz aydır devam eden mücadelemizde kutlanmaya değer bir gün. Saat 12:54'te toplam aşı dozu sayısında yüz milyona ulaştık.

Covid-19'a karşı aşı kampanyamız, 13 Ocak'ta sayın cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza örnek olmak üzere ilk aşıyı olması ile başlamıştı. Sayın cumhurbaşkanımıza, böylesine önemli bir toplumsal harekete öncelik etmesi sebebi ile huzurlarınızda teşekkür ederim. Yüz milyon doz, seksen dört milyona hayırlı olsun.

Yüz milyonuncu doz aşı, Kocaeli / Gebze'de bir hastanemizde yapıldı. Yüz milyonuncu doz aşıyı olan 36 yaşındaki yurttaşımıza, aşıyı uygulayan hemşire arkadaşımıza, aşıdan sorumlu olan doktorumuza, aşı sürecinin bugünkü simgesi olarak bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum. Yüz milyon doz ortak ve büyük bir başarının adıdır."

"100 milyon doz aşıda kararıyla, emeğiyle katkısı olan herkesi kutluyorum. Yeri geldiğinde yüksek yaylalara çıkan, aşı yapmak için tarlalara giden, aylarca dağ tepe demeden görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 100 milyon doz kendisi aşı olmakla kalmayıp daha fazlasını yapanların da başarısıdır.

Açıklamaları ve saygınlıklarıyla aşılama sürecinin güç kaynağı olan bilim insanlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. Bilim Kurulumuzun öncülüğünden daima gurur duyuyoruz. Geldiğimiz nokta çok yüksek bir aşılanma hızının mümkün olduğunu gösteriyor. Bizler 84 milyon daha da güçlü bir dayanışmayı, birlik ruhun sağlayabiliriz. Bugün ortak hedefimiz olan toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür.

Şu dakikalar itibarıyla 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranımız yüzde 82. İkinci doz aşıyı olma oranımız yüzde 63.8. Altı milyon 32 bin kişi ise tam doz aşısını yaptırmış durumda. 100 milyon doz başaırısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç hızla ulaşabilecğeimize inandığım toplum bağışıklığıdır.

İlk doz aşısını olup ikinci dozunu henüz yaptırmayan 11.3 milyon kişi bulunuyor. Zamanı gelen 2. doz aşılarımızı yaptıralım. İlk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok. İlk doz aşı ile biz aşı sürecimizi başlatmış oluyoruz. Aşının zaman kaybetmeden tam doz yapılması hayat kurtarır. İlk doz belirtiğim gibi ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olabilir.

Aşılarınızı gerektiği gibi tamamlar tamamlamaz vücudunuz virüse karşı hemen o gün güç kazanmış olmayacak. Hatırlatma dozu dediğimiz tamamlama dozu üzerinden 2 hafta geçmelidir.

Şu an hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış ne anlama geliyor? 2 doz inaktif aşı olup 2. doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu yaptıran veya 2 doz mRna aşısı olan kişidir.

Mevcut bilgiler inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli oranda artırdığını göstermektedir. Bugün itibarıyla hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bu akşam yarına randevu almalarını rica ediyorum.

Gündemimiz Kovid-19'a karşı 100 milyon doz başarısı. Şimdi veya başka zaman aklınıza gelmiş olabilecek bir soru var: 100 milyon doz aşıya rağmen dünkü tabloda vaka sayısı neden 23 bin 914'tü? Can kayıplarımız neden geçen yıl bugünlerde olduğundan çok?

Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz. Tedbirleri ise ne yazık ki eski ciddiyetle sürdürmüyoruz. Öte yandan virüsün yeni varyantları daha hızlı yayılıyor, sonuçları ise ciddi riskler doğuruyor.

İki doz aşılama yapan İsrail ve Amerika'da vaka tırmanışları ve ölüm sayıları Türkiye olarak aldığımız kararın isabetli olduğunu gösteriyor. Bu uygulamaya gitmemiş olsaydık bugün daha fazla can kaybı ve vaka sayısı ile karşılaşabilirdik. Çözüm tam doz aşıdır.

Bir kısmımız aşılarımız olur diğer kısmımız aşılarımız ertelersek aradaki zaman ortak başarıyı azaltır. Bu sebeple bir an önce hepimiz tam aşılı olmalıyız. 100 milyon dozun önümüze koyduğu hedef de budur. 13 Ocak'ta başlayan ve bugün 100 milyona ulaşan aşı seferberliğinin tam başarıya ulaşması büyük güç birliği istiyor.

Aşılarımızı olmakla kalmamalıyız, birbirimize aşıyı hatırlatmalıyız. Aşı olan, riski herkes için azaltır. Sizleri aşıda birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Bugün sizlere önemli bir müjdem daha var. Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi."

Açıklamadan Öne Çıkan Detaylar

100 milyonuncu doz aşı Kocaeli / Gebze'de uygulandı.

18 yaş üzerinde ilk doz aşı oranı %82 oldu.

Hastanelerdeki aktif hastaların %90'ı aşı almamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor.

Tam doz aşıda yeterli doza ulaşamadık.

Hatırlatma dozu gelen 6 milyon kişi var.

Virüsün yeni varyantları daha hızlı yayılıyor.

Turkovac için acil kullanım onayı alma düzeyine geldik. Ekim ayında seri üretime geçebiliriz.

Toplumun %90'ı Delta varyantı taşıyor.

2 MU varyantı taşıyanlar İstanbul'da.

Peki siz Fahrettin Koca tarafından yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz aşı yaptırdınız mı ve tüm dozları tamamladınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.