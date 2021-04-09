Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önlemleri Gevşettik Maalesef

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı açıklaması yaptı. Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan, Bakan Koca ile bir görüşme yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Vaka Sayısı Açıklaması

Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı telefonla aradı ve sorular sordu. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef. Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak... Beraberinde de hareketliliği azaltmak. ‘Önce tedbir, sonra aşı’ ya da ‘önce aşı, sonra tedbir’ değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok." cümlelerine yer verdi.

Koca'ya aşıda son durumun ne olduğu soruldu. Bakan Fahrettin Koca şunları söyledi:

Müthiş bir aşı savaşı var. Sözleşmelere uyulmuyor. Ama biz ısrarla takipteyiz. Biz peşini bırakmıyoruz. Her türlü girişimi yapıyoruz.

Sinovac, her türlü olumsuz şartlara rağmen yine gelecek. Bu ay da gelmiş olacak, gelecek ay da gelmiş olacak. BioNTech’ten 4.5 milyon doz geldi, biliyorsunuz. Uğur Hoca’yla dün görüştüm, yakın takipteyim. Haziran ayı dahil olmak üzere bu sayı da artacak. BioNTech’in miktar olarak artacağı kesin.

Üçüncü alternatif Sputnik. Dün Rusya Sağlık Bakanı’yla görüştüm. Gelecek hafta ekiplerle bir araya geleceğiz. Toksikolojisi eksikti, biz başlattık. Ara sonuçlar iyi çıktı, onu devam ettiriyoruz. Haftaya tekrar görüşeceğiz.

Benim temel hedefim şu: Mayıs, en geç haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedefimiz ise şu: Temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz.

Zorluklar var, biliyorum. Ama ben sonuç alacağımıza inanıyorum. Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü her şartta aşılayabileceğimize inanıyorum.

Türkiye’de üçüncü, İstanbul’da dördüncü pik. Bu pikin diğerlerinden bir farkı var. Öncekilerde mutant yoktu. Şimdi mutant gelişti ve bulaşıcılık daha da arttı. Özellikle ev içi bulaş oranında büyük artış var. Bulaşıcılık yakın temasla mümkün olabiliyor.

Sağlık Sistemi Ne Durumda?

Bakan Koca sağlık sistemi ile ilgili "Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar. Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında." dedi.