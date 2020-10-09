Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Önemli Salgın Hızı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, Türkiye genelindeki salgının hızı hakkında bilgi verdi. İşte Fahrettin Koca tarafından yapılan salgın hızı açıklaması.

Fahrettin Koca Açıkladı: Salgının Hızını Kestik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik." dedi.

Koca açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızı tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz, yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum."

Koronavirüs Salgınında Son Durum

8 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 330.753 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.667'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.403 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 290.352 olarak açıklandı.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte. Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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