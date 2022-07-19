Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vaka Sayılarının 40 Kat Arttığını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarındaki son dönemde yaşanan artışları işaret etti ve mevcut riskli grupların hatırlatma dozu aşılarını yapmaları gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz akşamki bakanlar kurulu toplantısı sonrası vakalardaki artışlara değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının 40 kat arttığını söyledi.

Riskli grupların geciktirmeden hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğine değinen Koca, özellikle 50 yaş üstü kritik hasta olan vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti. Olmaları gereken aşı olarak da Biontech yerine yerli aşımız olan Turkovac aşısını önerdi.

Vaka Sayıları Artsa da Hastane Yükü Artmıyor

"Avrupa’daki dalgayı biz 4-5 hafta önce görmeye başladık. Şu dönem günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüzbinleri geçen vakalar görüyoruz. Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışı ile birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

Bakan Koca şu anda hastane konusunda ciddi bir yükümüz olmasa da vaka sayısının her geçen gün katlanarak arttığını belirtti.

Maske ile ilgili gelen sorular için de kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiğinin farkındalığının zaten kazanıldığını düşündüğünü belirterek maskenin hâlâ ne derece önemli olduğuna değinmiş oldu.