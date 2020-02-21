Sağlık Bakanı İran'dan Gelen Yolcular Hakkında Açıklama Yaptı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Virüs son olarak komşu ülkemiz olan İran'da ortaya çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'da ortaya çıkan Corona virüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

İran'dan Bazı Vatandaşlar Türkiye'ye Alınmıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bakan Koca görüşme sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor. İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler. Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz.

İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan COVID-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız. pic.twitter.com/o3HrjA1pOI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2020

Şu ana kadar Corona virüsünden 2.239 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Aynı gripte olduğu gibi.

Virüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Uzmanlar hastaların evlerinden çıkmamalarını ve kalabalıktan kaçınmalarını söylemekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın!

Hemen aşağıda yer alan videodan Corona virüsünün nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye'ye gelip gelmediğini öğrenebilirsiniz.