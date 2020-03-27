Sağlık Bakanı: Koronavirüs Nedeniyle Can Kaybı 92 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Önümüzdeki günler Wuhan adından bir kent, bir süre bunu duydunuz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de değişiklikler olacak. En çok kalabalık ortamlarda bulaşıyor. Tedbirler aslında basit ama oldukça da önemli.

Bugün kurulumuzla belki de en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş yöntemleri değerlendirdik. En önemli tedbir olan izolasyonu prensip haline getirelim. Bazı kapalı ortamlarda temasın nasıl olması yönünde kararlara vardı.

Sokakta geçirilecek konulara ilişkin kısıtlama konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çalışma saatleri konusunda düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Sosyal hareketlilik azaltılmalı. Ve teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var.

Hastalığa dair verileri hergün internet sitemizde yayınlayacağımızı söylemiştim. Son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti. Ve Türkiye'de can kaybı 92'e yükseldi. 7 bin 553 test yapıldı, 2 bin 69 vaka tespit edildi."