Sağlık Bakanı Okulların Açılma Sürecine Dair Bilgi Verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sene okulların zamanında ve yüz yüze açılacağını söyledi. Bununla kalmayan bakan, aşılama süreci ve diğer konular hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, beklenen bazı açıklamaları yaptı. Bakan, yüz yüze eğitimin bütün düzeylerde başlatılacağını belirtti. Fakat bunun için öğretmen, öğrenci ve velilerden aşı yaptırılmasının isteneceğini söyledi. Bakan ayrıca, okullara girmek isteyen ancak aşı olmak istemeyen kişilerden ise düzenli olarak negatif PCR Testi isteneceği belirtildi. Kısaca bakan, okullara sadece aşı olanların gireceğini, aşı olmayanlardan ise PCR Testi sonucu isteneceğini aktardı. Konu ile ilgili detayların ise daha sonra açıklanacağı söyedi.

Bakan tarafından yapılan açıklamalar arasında dikkat çeken bir diğer detay ise yeni antikor testi araştırması oldu. Bakan, 30 milyon aşılı vatandaş üzerinde yapılan araştırmaların sonuca vardığını ve yakın zaman sonra uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanacağını belirtti. Açıklamada, aşılar arasında en yüksek antikor seviyesinin üç doz inaktif aşı olanlar arasında olduğunu kaydetti. İkinci sırada ise iki doz inaktif aşı ve üçüncü doz olarak mRNA aşısı olanlar olduğunu kaydetti. Kısaca üç doz Sinovac olanlar ve iki doz Sinovac ile 1 doz Biontech olanların, en yüksek antikor seviyesinde olduğu açıklandı. Açıklamanın satırbaşları ise aşağıdaki gibi oldu.

11 Ağustos Fahrettin Koca Açıklamaları