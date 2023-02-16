Sağlık Bakanı'nın Yanında Kor Patladı: İşte O Görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde ziyaret gerçekleştirdiği sırada büyük bir kazadan kıl payı kurtuldu. Detaylar haberimizde.

Sağlık Bakanı'nın Yanında Kor Patladı: İşte O Görüntüler
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Kahramanmaraş depremi sonrası bakanların da dahil olduğu birçok hükümet yetkilisi deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunarak depremzedelere ve deprem gönüllülerine yardımda bulunmaya devam ediyor. 15 Şubat akşam saatlerinde benzer bir ziyareti gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, büyük bir kazadan kıl payı kurtuldu.

Bölgedeki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileyen Fahrettin Koca, çadırların önünde, ateş başında sağlık personelleriyle konuşurken yakınında kor patladı.

Fahrettin Koca'nın Sağlık Durumu İyi

Alınan videoda bir teneke içerisinde yakıldığı görülen korun patlaması sonrasında etraf alev içerisinde kaldı. İlk gelen bilgilere göre Fahrettin Koca ve çevresindeki kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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