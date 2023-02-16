Sağlık Bakanı'nın Yanında Kor Patladı: İşte O Görüntüler

Kahramanmaraş depremi sonrası bakanların da dahil olduğu birçok hükümet yetkilisi deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunarak depremzedelere ve deprem gönüllülerine yardımda bulunmaya devam ediyor. 15 Şubat akşam saatlerinde benzer bir ziyareti gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, büyük bir kazadan kıl payı kurtuldu.

Bölgedeki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileyen Fahrettin Koca, çadırların önünde, ateş başında sağlık personelleriyle konuşurken yakınında kor patladı.

Fahrettin Koca'nın Sağlık Durumu İyi

Deprem bölgesinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanında kor patladı. pic.twitter.com/Co2VLp0b06 — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 15, 2023

Alınan videoda bir teneke içerisinde yakıldığı görülen korun patlaması sonrasında etraf alev içerisinde kaldı. İlk gelen bilgilere göre Fahrettin Koca ve çevresindeki kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.