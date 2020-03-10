Sağlık Bakanından ABD'de Hayatını Kaybeden Kadın Açıklaması

Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve burada koronavirüs COVID-19 sebebi ile hayatını kaybeden 86 yaşındaki kadın hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, kadının Türkiye'den sadece aktarma yaptığını belirtti.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla yayılmaya devam eden COVID-19 salgını, birçok ülkeyi etkisi altına almıştı. Çin haricinde İran ve İtalya'da önemli etkiler bırakan virüs, bugüne kadar Türkiye'de tespit edilmemişti. Buna rağmen daha önce Türkiye'den Singapur'a uçan bir yolcuda virüs olduğu görülmüştü. Yapılan araştırma sonrasında Singapur'a giden yolcunun aktarmalı olarak Türkiye'den geçtiği ve ülkemizde sadece 22 dakika kaldığı öğrenilmişti.

Singapur'da yapılan tespite benzer bir başka tespit ise geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Türkiye'den geldiği söylenilen 86 yaşındaki bir kadın, virüs sebebi ile hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Türkiye'de virüsün gezgip gezmediği tartışılmaya başlanmıştı.

ABD VATANDAŞI, 86 YAŞINDAKİ KADIN HASTAYA, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 10, 2020

Koronavirüs yüzünden ölen ABD'li kadın hakkında son bilgiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den ABD'ye giden 86 yaşındaki bir kadına koronavirüs teşhisi konduğuna dair iddiayı yalanladı. Koca, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Türkiye'den ABD'ye giden 86 yaşındaki bir kadına koronavirüs teşhisi konduğuna dair iddiaya değinen Koca, şunları söyledi: "ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir."