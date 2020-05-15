Sağlık Bakanlığı, 13 Yeni Normalleşme Rehberi Yayımladı

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Yayımlanan rehberlerde bakkallara, maskesiz olan ve maskeyi uygun kullanmayan müşterilerin alınmaması istendi. İşte tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı Yeni Tedbirleri Duyurdu!

Pazar yerlerinde tüm giriş ve çıkışların kontrol altına alınması, büfe kantin ve bayilerde müşterilerin temassız ödeme yapmayı tercih etmesi gerektiği ifade edildi. Kasap, manav, kuru yemişçi, balıkçı ve diğer satış yerlerinin her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenmesi istendi.

Rehberde minibüslere seyreltme kurallarına uygun olacak şekilde, bir kişilik koltuklara 1 kişi, 2 kişilik koltuklara 1 kişi, 4 kişilik koltuklara 3 kişi oturacak şekilde yolcu alınabilir denildi ve şunlar söylendi: "Minibüslerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı, müşteri minibüse bindiği anda alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanmalıdır."

Konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerin düzenlenmesi, havalandırılması, temizlenmesi, kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçilerde cihaz yüzeylerinin yüzde 70’lik alkolle silinmesi de rehberde yer almakta. Yayımlanan tüm rehberlere burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.