Sağlık Bakanlığı Aşıla Uygulaması Çıktı! Hemen İndirin

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takibi için Aşıla uygulaması geliştirildi. Aşıla uygulaması nedir? Aşıla uygulaması hakkındaki merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

Aşıla Uygulaması Geliştirildi: Aşı Takibi Yapılacak

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Mobil Uygulaması ile hekimler ve sağlık personelleri kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak.

Önce kayıt sonra aşı yapılacak. Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla uygulaması Google Play Store, Huawei App Gallery ve App Store'da yerini aldı.

Aşıla Uygulaması İndir

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan aşıla uygulamasını cihazlarınıza indirebilir ve aşıya uygun olup olmadığınızı görebilirsiniz.

Aşı Takvimi Paylaşıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayınında koronavirüs salgınıyla ilgili son durum ile İstanbul'daki aşı takviminin detaylarını paylaştı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamda şu cümlelere yer verildi:

Aşı takip sistemimiz çocuklara ve belirli gruplara aşılama yapmaktayız. İstanbul'da 16 tane dağıtım sistemimiz var, 1403 noktada aşı yapabilme halindeyiz.

İstanbul'da 400 bine kadar günde aşı yapabilme kapasitemiz var. Korona ile ilgili ayrı çalışma sürmekte. Bu inceleme bittikten sonra aşılama başladığı andan itibaren İstanbul'daki bütün insanlarımıza yönelik organizasyonumuzu yaptık.

Bizim sağlık sistemimizin elektronik altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir salgın oldu. Biz nerede pozitif vakamız var, onları görerek sistemi yönetmeye çalışıyoruz. Aşı Takip Sistemimiz var. Aşılama programı aynı zamanda korona aşısının ne zaman nerede yapılacağına dair program oluşturdu.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.