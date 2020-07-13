Sağlık Bakanlığı'ndan Bez Maske Uyarısı!

Sağlık Bakanlığı, maske kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Koronavirüse karşı en iyi korumayı sağladığı söylenen üç katlı cerrahi maske ve N95 tipi maskeden daha çok kullanılan bez maskeye ilişkin de bilgiler verildi.

Sağlık Bakanlığı’nca “Maskenizin ağız ve burnunuzu tamamen kapattığından emin olun. Maske bu bölgelere tam olarak oturmalı ve yüz ile maske arasında boşluk bulunmamalıdır.” uyarısında bulunuldu. Maskenin kişiye özel olması, her bireyin sadece kendisine ait olan maskeyi kullanması gerektiği belirtildi. Kovid-19’dan korunmada esas olanın sosyal mesafenin (3-4 adım) korunması ve el temizliği olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Bez Maske Nasıl Kullanılır?