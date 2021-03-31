Sağlık Bakanlığı BioNTech Aşısı Açıklaması: Kaç Milyon Daha Gelecek?

Sağlık Bakanlığı BioNTech aşısı açıklaması yaptı. Türkiye'ye kaç milyon BioNTech aşısı gelecek? Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşılama çalışmaları da bir yandan sürüyor. Alman aşısı olan bilinen BioNTech aşısı da çok yakında ülkemizde uygulanacak.

Türkiye'ye Kaç Milyon BioNTech Aşısı Gelecek?

Sputnik'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "2.8 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak." cümlelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasının tamamı şu şekilde:

Son sevkiyatlarla toplam 2.8 milyon doza ulaşan BioNTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda -80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak. Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor."

BioNTech Aşısı Etkinlik Oranı Nedir?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, "Türkiye'deki gönüller Amerika ve Avrupa'da yürütülen bir çalışmanın parçasıydı. Bu çalışma ile ilgili sonuçlar bilimsel makale halinde yayımlandı ve aşının yüzde 94,5 civarında etkili olduğu gösterildi. Ama Türkiye'deki 500 gönüllünün durumuna ait özel bir yayın yapılmadı. O genel havuzun içerisinde Türkiye'deki gönüllerde de benzer bir etkinlik olduğunu kabul ediyoruz" açıklaması yapmıştı.