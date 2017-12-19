Sağlık Bakanlığı, Çalışanları Çiple Takip Ediyormuş

Adana Şehir Hastanesi'ndeki güvenlik personelinin, üniformalarına monte edilen küçük bir çiple izlendiği ortaya çıktı. Çipten haberi olmayan güvenlikçi, görev yerine gitmeyince işinden oldu. Sağlık Bakanlığı, daha profesyonel bir çalışma ortamının oluşturulması için bu uygulamaya geçtiklerini belirtiyor.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Adana Şehir Hastanes'indeki bir güvenlik personelin görev yerine gitmediği, üniformasına monte edilen küçük bir çiple tespit edildi. Birçok personelin ise üzerindeki çiple takip edildiğinden haberleri dahi yok.

Çipi farkeden personele formaların yıkama esnasında karışmaması için bu uygulamaya geçildiği bilgisi verilse de, aslında gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, şehir hastanelerindeki binlerce personelin kontrol edilmesinin çok zor olduğu gerekçesiyle bu uygulamaya geçildiğini ifade etti. Hastane ortamında daha profesyonel bir çalışma ortamının yaratılması adına çalıştıklarını belirten yetkililer, uygulamanın düzeni sağlama noktasında olumlu bir etki yaratacağını düşünüyor.

Söz konusu çipler, hastane kameralarıyla entegre bir şekilde çalışırken, dört bir tarafa yerleştirilen kameralar görev yerlerini terk eden veya zamanında gitmeyen çalışanların görüntülerini kaydediyor. Hastane merkezi ise, elde ettiği veriler ışında belirlediği personeller hakkında işlem başlatıyor.

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